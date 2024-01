Das sollten Xenia Hotels, Resorts-Anleger wissen!

Die Aktie der Xenia Hotels & Resorts Inc wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie folgende Bewertungen: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 17,50 USD, was einer Erwartung von 30,11 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 13,45 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 13,45 USD um +9,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,32 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 12,65 USD um +6,32 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs. Daher erhält die Xenia Hotels & Resorts Inc-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für diesen Punkt führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant geändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Xenia Hotels & Resorts Inc-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.