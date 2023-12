Das sollten Waterco-Anleger wissen!

Das Anleger-Sentiment hat eine "Gut"-Bewertung für die Waterco-Aktie ergeben, so die jüngsten Diskussionen in den sozialen Medien. Überwiegend positiv waren die veröffentlichten Meinungen zu den positiven Themen rund um Waterco. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Waterco vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse erhielt die Waterco-Aktie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt von 4,13 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,5 AUD, was einem Unterschied von +8,96 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt erhielten ebenfalls ein "Gut"-Rating, da die Schlusskurse über den gleitenden Durchschnitten liegen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Waterco-Aktie zeigt einen Wert von 1 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (4,17) deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Waterco-Aktie nach der RSI-Analyse.