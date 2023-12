Das sollten WW International-Anleger wissen!

Im vergangenen Jahr haben Analysten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie von Ww abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf deren Meinungen beträgt 11 USD. Dies impliziert ein Potential von 40,31 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 7,84 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Betrachtung der Internetkommunikation spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aktienbewertung. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Ww zeigen sich interessante Muster: Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 8,01 USD, während die Aktie selbst bei 7,84 USD notiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Distanz von -2,12 Prozent zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,29 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -5,43 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ww ist insgesamt negativ. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Informationen lediglich eine Analyse darstellen und keine Anlageempfehlung darstellen.