Das sollten WEX-Anleger wissen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wex liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 60,82 für IT-Dienstleistungen unter dem Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass Wex unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Wex. In den letzten Tagen gab es 11 positive und zwei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Dividendenrendite von Wex beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,69 % für IT-Dienstleistungen. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Wex-Aktie mit 212,14 USD um 13,81 Prozent über dem GD200 (186,4 USD) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 liegt mit einem Kurs von 194,97 USD um 8,81 Prozent über dem Durchschnitt aus 50 Tagen, was erneut ein positives Signal für den Aktienkurs darstellt.

Insgesamt wird die Wex-Aktie anhand fundamentaler und technischer Kriterien als "Gut" bewertet, wobei Anleger jedoch die niedrige Dividendenrendite berücksichtigen sollten.