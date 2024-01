Das sollten Voyager Therapeutics-Anleger wissen!

Die Voyager Therapeutics-Aktie wird in verschiedenen Bereichen bewertet, um Anlegern eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent in der Biotechnologiebranche liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Voyager Therapeutics-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, der anzeigt, dass die Voyager Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,89 USD, während der Kurs der Aktie bei 8 USD um -10,01 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 7,62 USD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +4,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Voyager Therapeutics-Aktie mit 7,19 deutlich niedriger liegt als vergleichbare Unternehmen aus der Biotechnologiebranche mit einem KGV von 104,55. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Bewertungen von insgesamt 2 Analysten zeigen, dass die Voyager Therapeutics-Aktie 2 Mal als "Gut" eingestuft wurde, während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 125 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Voyager Therapeutics-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.