Das sollten Vimeo-Anleger wissen!

Die technische Analyse von Vimeo-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,87 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,11 USD liegt, was eine Abweichung von +32,04 Prozent bedeutet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Diskussion war an neun Tagen positiv und an drei Tagen negativ, während in den letzten Tagen verstärkt positive Themen diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vimeo-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz erhält Vimeo eine "Schlecht"-Bewertung. Die Aktivität im Netz war schwach, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ.

Insgesamt ergibt sich für Vimeo eine positive Bewertung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren und dem Anleger-Sentiment, während der RSI eine gemischte Bewertung liefert. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz deuten jedoch auf eine negative Bewertung hin.