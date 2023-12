Das sollten VSE-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vse":

Die Aktie der Vse hat in der technischen Analyse eine positive Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 52,57 USD, während der aktuelle Kurs bei 61,47 USD liegt, was einer Abweichung von +16,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 58,38 USD über dem letzten Schlusskurs (+5,29 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Vse wird hauptsächlich durch weiche Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel soziale Plattformen. Hier wurden überwiegend positive Kommentare gemessen, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".

Die Einschätzungen von Analysten für Vse liegen aus den letzten zwölf Monaten bei 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 65,67 USD, was einer möglichen Steigerung um 6,83 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Vse als "Gut" eingestuft, da der 7-Tage-RSI momentan einen Wert von 26,02 Punkten aufweist, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Vse-Aktie somit positive Bewertungen aufgrund der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und der Einschätzungen von Analysten.