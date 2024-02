Das sollten VMware-Anleger wissen!

Die Finanzgesellschaft Vmware hat in diesem Jahr eine Dividendenrendite von 0 % erzielt, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,36 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Vmware. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Vmware von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Vmware im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,6 % erzielt, was 46,72 % über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 7,97 %, und Vmware liegt aktuell 50,63 % über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.