Das sollten Utz Brands-Anleger wissen!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse zieht den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Utz Brands heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,4 Punkten, was darauf hinweist, dass Utz Brands weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI ist ebenfalls neutral eingestuft. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte bei Utz Brands eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird aufgrund der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, daher erhält Utz Brands hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt Utz Brands für diese Stufe daher ein "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Utz Brands-Aktie ein Durchschnitt von 15,35 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,61 USD, was einen Unterschied von +8,21 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 14,11 USD ein positives Bild. Somit erhält Utz Brands auch hierfür ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Utz Brands für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Utz Brands. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Stimmungsbild, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Utz Brands daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Utz Brands von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.