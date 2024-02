Das sollten United Internet-Anleger wissen!

Die Stimmung der Anleger bei United Internet ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch die Analyse konkreter Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 2 positive Signale, was zu einer weiteren "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der United Internet Aktie aktuell bei 18,37 EUR. Der Aktienkurs liegt bei 23,38 EUR und hat somit einen Abstand von +27,27 Prozent zum GD200 aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +2,41 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von United Internet liegt derzeit bei 2,09 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,58 Prozent. In der Kategorie "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der negativen Differenz zu vergleichbaren Werten.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von United Internet mit 15,99 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 36,04. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.