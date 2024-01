Das sollten United Internet-Anleger wissen!

Die Dividendenpolitik von United Internet erhält von den Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei -3,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Internet-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 47, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 38,69 neutral. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung bezüglich United Internet wird als positiv eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert in sozialen Medien angesprochen. Die Auswertung der Anleger-Kommentare ergab 5 positive und 2 negative Signale, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

In der technischen Analyse erhält die United Internet-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,15 EUR, während der Kurs der Aktie bei 23,16 EUR liegt, was einer Abweichung von +35,04 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 20,75 EUR zeigt eine positive Abweichung von +11,61 Prozent.

Insgesamt wird die United Internet-Aktie basierend auf der Dividendenpolitik, dem RSI, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.