Das sollten UltraTech Cement-Anleger wissen!

Die Stimmung in sozialen Medien beeinflusst die Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten. Laut unseren Analysten haben die Kommentare zu Ultratech Cement auf sozialen Plattformen überwiegend positiv ausgesehen, obwohl in den letzten Tagen neutralere Themen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Baumaterialien"-Branche hat Ultratech Cement in den letzten 12 Monaten eine Performance von 81,16 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 0 Prozent lag. Dies bedeutet, dass Ultratech Cement im Branchenvergleich eine Outperformance von +81,16 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Rendite von Ultratech Cement mit 81,16 Prozent deutlich höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ultratech Cement liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 18,67 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 25,94 eine Überverkauftheit an. Insgesamt erhält Ultratech Cement daher eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Ultratech Cement-Aktie ein Durchschnitt von 8156,23 INR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 9970,35 INR, was einer Abweichung von +22,24 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf 50-Tages-Basis liegt der letzte Schlusskurs mit 8766,26 INR um +13,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Ultratech Cement in allen genannten Kategorien ein "Gut"-Rating, basierend auf der Analyse der Aktienkurse.