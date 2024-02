Das sollten UBI Soft Entertainment-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ubisoft":

Die technische Analyse der Ubisoft Entertainment zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies ergibt sich aus dem GD200-Wert von 26,24 EUR, der 6,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs von 24,47 EUR liegt. Im Gegensatz dazu ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 22,3 EUR, was einer Abweichung von +9,73 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ubisoft Entertainment aktuell mit einem Wert von 9,6 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, der darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Analyse als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für die Ubisoft Entertainment waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion wurde jedoch als neutral eingestuft. Zusammenfassend erhält die Ubisoft Entertainment daher für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.