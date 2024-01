Das sollten Twilio-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) für Twilio liegt bei 28,51 und zeigt damit eine überverkaufte Situation an. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was als Anzeichen für eine neutrale Situation gewertet wird und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Twilio. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über Twilio mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik von Twilio wird von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,19 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Twilio eine Rendite von 37,54 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 7,38 Prozent. Auch hier übertrifft Twilio mit 30,15 Prozent die durchschnittliche Rendite deutlich. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.