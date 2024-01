Das sollten Triad-Anleger wissen!

Die Triad-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 138,21 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 147,5 GBP lag, was einem Unterschied von +6,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 126,09 GBP wird positiv beurteilt, da der letzte Schlusskurs um +16,98 Prozent über diesem Wert liegt. Insgesamt erhält die Triad-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Triad in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Die Intensität der Beiträge zu Triad zeigt an, dass das Unternehmen aktuell ungefähr gleich viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält wie normal. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Triad-Aktie deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Der RSI beträgt 9,8, was als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit einem Wert von 25 im überverkauften Bereich, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Triad-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 78,11 Prozent erzielt, was 84,14 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich der "IT-Dienstleistungen" liegt die Aktie sogar um 83,42 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.