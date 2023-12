Das sollten TransAltaPref E-Anleger wissen!

Das Anleger-Sentiment für Transalta war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigten an zehn Tagen positive Themen, während an zwei Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Automatische Analysen bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Transalta insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Transalta liegt bei 51,88 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 55,28 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Transalta insgesamt 10 Analystenbewertungen, wovon 9 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist daher "Gut". Für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen 2 "Gut"- und 0 "Neutral"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analysten prognostizieren ein Aufwärtspotenzial von 49,13 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung für Transalta führt.

Allerdings weist Transalta derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.