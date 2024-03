Das sollten Trade Desk-Anleger wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern für Trade Desk ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Trade Desk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt um 294,62 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -251,3 Prozent für Trade Desk führt. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Rendite von Trade Desk mit 179,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Trade Desk derzeit als gut einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 76,09 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 80,43 USD liegt, was einer Abweichung von +5,7 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +8,72 Prozent, was ebenfalls als gut bewertet wird.

Die langfristige Analysteneinschätzung für Trade Desk ist insgesamt positiv, da 17 von 18 Analysten die Aktie als gut einstufen. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut", wobei das durchschnittliche Kursziel bei 80,79 USD liegt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung positiv ist und die Analysten die Aktie als gut bewerten, obwohl der Aktienkurs im Vergleich zur Branche und zum Sektor unterperformt.