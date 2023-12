Das sollten Tractor Supply-Anleger wissen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Tractor Supply beträgt derzeit 21,63 und liegt um 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 36. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysten haben Tractor Supply in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 11 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 246,8 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 14,31 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf den Analystenbewertungen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Tractor Supply eingestellt waren. Es gab acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Tractor Supply daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tractor Supply-Aktie liegt bei 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (35,49) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tractor Supply.