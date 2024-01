Das sollten Tapestry-Anleger wissen!

Die Aktie von Tapestry wird von Analysten langfristig positiv bewertet. Von insgesamt zehn Bewertungen sind sieben positiv, drei neutral und keine negativ. Kurzfristig ergibt sich ein neutrales Bild, da innerhalb eines Monats keine positiven und eine neutrale Bewertung vorliegen.

Das Kursziel der Analysten liegt bei 46,56 USD, was eine potenzielle Performance von 24,71 Prozent darstellt, da die Aktie derzeit bei 37,33 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien verfügt die Aktie über ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,43, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,12 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Tapestry-Aktie derzeit 15,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der letzten 200 Tage ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur bei +2,16 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Bei der Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt sich eine deutlich verbesserte Stimmung in den vergangenen Wochen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.