Das sollten Tapestry-Anleger wissen!

Die Aktie von Tapestry wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 9,43 liegt die Aktie insgesamt 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der bei 61,82 liegt. Dies führt zu einer fundamentalen Analyseeinstufung als "Gut".

Von den insgesamt 10 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Tapestry-Aktie sind 7 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier beträgt somit "Gut". Für den letzten Monat ergaben sich 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 46,56 USD, was auf eine mögliche Steigerung um 26,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (36,81 USD) hindeutet. Daher ergibt sich die Empfehlung "Gut" basierend auf den abgegebenen Kurszielen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Tapestry auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 51,42 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine überverkaufte Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Tapestry im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,61 Prozent erzielt, was 2,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 2,48 Prozent, und Tapestry liegt aktuell 0,12 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.