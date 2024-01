Das sollten Swiss Re-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Swiss Re. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 68,21 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 67,58. Somit wird Swiss Re insgesamt als "neutral" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Swiss Re in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 12,1 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +4,3 Prozent für Swiss Re entspricht. Im Bereich Finanzen lag die mittlere Rendite bei 9,83 Prozent, wobei Swiss Re um 6,57 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Swiss Re eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Swiss Re daher eine "neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Swiss Re verzeichnet. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen. Insgesamt erhält Swiss Re daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.