Das sollten Sutro Biopharma-Anleger wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Sutro Biopharma liegt derzeit bei 23,08 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Sutro Biopharma überverkauft ist (Wert: 25,62), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Sutro Biopharma-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Sutro Biopharma 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments unrentabel und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sutro Biopharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,22 USD. Der letzte Schlusskurs (4,54 USD) weicht somit um +7,58 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs (3,02 USD) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+50,33 Prozent Abweichung). Somit erhält die Sutro Biopharma-Aktie auch in dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit war jedoch eine verstärkte negative Diskussion über das Unternehmen Sutro Biopharma zu beobachten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment.