Das sollten Surgery-Anleger wissen!

Die Analysten schätzen die Aktie der Surgery auf lange Sicht als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 1 neutral und keine negativ. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 45 USD, was einem Anstieg um 40,67 Prozent entspricht. Dies führt zu der Gesamtbewertung "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Surgery-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 34,23 USD. Der letzte Schlusskurs von 31,99 USD weicht somit um -6,54 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 29,71 USD, was einem Anstieg um 7,67 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält die Surgery-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Surgery liegt bei 47, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 98,8) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet ist Surgery somit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Anleger-Stimmung bei Surgery in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.