Das sollten Strategic Education-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Strategic Education liegt bei 25,4, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Bei der Dividendenrendite liegt Strategic Education mit aktuellen 2,64 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent. Die Differenz von 0,23 Prozent zum Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Strategic Education-Aktie bei 80,45 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 91,06 USD liegt, was einer Abweichung von +13,19 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 84,64 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Beim Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Strategic Education in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,13 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche ist dies eine Outperformance von +20,41 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Strategic Education um 22,84 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.