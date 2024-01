Das sollten Stendörren Fastigheter AB-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Stendorren Fastigheter auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 48,89 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,74, was darauf hinweist, dass Stendorren Fastigheter in diesem Zeitraum überverkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden Einstufung als "Gut". Zusammenfassend wird das Wertpapier in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Stendorren Fastigheter. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen, und es wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Stendorren Fastigheter-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 163,21 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 184,8 SEK weicht somit um +13,23 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 158,48 SEK eine Abweichung von +16,61 Prozent auf und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ist die Stendorren Fastigheter-Aktie in verschiedenen Bereichen mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf den verschiedenen Analysen und Stimmungsbildern.