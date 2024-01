Das sollten Stella-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Stella-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,27 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 9,41 HKD deutlich darüber, was einem Unterschied von +13,78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 9,48 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe (-0,74 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 9,01 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 2,84 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 6,17) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Stella-Aktie daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Stella festgestellt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Stella mit einer Rendite von 42,08 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 38 Prozent darüber liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19 Prozent, wobei Stella mit 23,08 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.