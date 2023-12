Das sollten Stelco-Anleger wissen!

Stelco-Aktien haben in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 8,21 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,45 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,66 Prozent im Branchenvergleich für Stelco. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -11,45 Prozent, wobei Stelco 19,66 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformances erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analystenbewertungen für Stelco-Aktien in den letzten zwölf Monaten umfassen 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen, und das mittlere Kursziel für die Stelco-Aktie liegt bei 45,92 CAD. Dies liegt unter dem aktuellen Schlusskurs von 49,49 CAD und deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -7,22 Prozent hin, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung aus der Analystenbewertung für die Stelco-Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Stelco-Aktien zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Stimmungsbilds als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Stelco-Aktie zeigt einen Wert von 9 auf 7-Tage-Basis, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (35,22) weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Stelco.