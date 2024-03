Das sollten Staar Surgical-Anleger wissen!

Der Aktienkurs von Staar Surgical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,43 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Aktie damit 1466,03 Prozent unter dem Durchschnitt von 1421,6 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 4687,16 Prozent, wobei Staar Surgical aktuell 4731,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Staar Surgical bei 37,18 USD liegt, was einer Entfernung von -5,99 Prozent vom GD200 (39,55 USD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 32,46 USD auf, was einem Abstand von +14,54 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzung der Analysten für Staar Surgical ergibt insgesamt ein "Neutral", da es 0 Kauf-, 2 Halten- und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten für Staar Surgical bei 50 USD, was einer Entwicklung um 34,48 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Staar Surgical mit einem Wert von 77,03 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 98,08, was einer Unterbewertung um 21 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.