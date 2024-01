Das sollten SpringWorks Therapeutics-Anleger wissen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Springworks Therapeutics ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhielt. Insgesamt wurde Springworks Therapeutics auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung ausgezeichnet.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Springworks Therapeutics-Aktie ist ebenfalls positiv. Insgesamt gab es 3 positive Bewertungen, keine neutralen und keine negativen. Auch die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie ist positiv, da das Kursziel der Analysten bei 66,33 USD liegt. Dies würde einer erwarteten Performance von 61,2 Prozent entsprechen, da die Aktie derzeit 41,15 USD kostet. Basierend auf diesen Bewertungen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Springworks Therapeutics-Aktie als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Aktie von Springworks Therapeutics in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität gezeigt hat. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Anleger-Sentiment, die Analysteneinschätzung, der Relative Strength Index und das Sentiment im Netz alle auf eine positive Bewertung der Springworks Therapeutics-Aktie hinweisen.