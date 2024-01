Das sollten Spire Healthcare-Anleger wissen!

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Spire Healthcare-Aktie insgesamt positiv eingeschätzt. Von insgesamt 4 Bewertungen sind 4 als "Gut" und 0 als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Spire Healthcare im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 282,75 GBP, was eine potenzielle Performance von 24,56 Prozent darstellt, da der derzeitige Kurs bei 227 GBP liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Spire Healthcare mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,94 derzeit um 11 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (37,75). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer eher negativen Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Kommentare und Meinungen von privaten Nutzern zu Spire Healthcare abgegeben. In den letzten Tagen wurden hingegen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz in Bezug auf die Aktie führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.