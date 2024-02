Das sollten Southwest Airlines-Anleger wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Im Moment beträgt das KGV von Southwest Airlines 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" im Durchschnitt ein KGV von 27 haben. Unter fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Southwest Airlines daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Southwest Airlines besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Southwest Airlines insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer erhält.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Southwest Airlines-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating ist daher "Neutral". In den letzten 30 Tagen ergibt sich ein ähnliches Bild, mit keiner positiven und einer neutralen Bewertung. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen möglichen Anstieg um 9,29 Prozent vom letzten Schlusskurs aus, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Southwest Airlines liegt bei 18,65 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 27,34 an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Southwest Airlines somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.