Das sollten Sonic Foundry-Anleger wissen!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Sonic Foundry eine Performance von -78,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 10,61 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -88,95 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,08 Prozent, und Sonic Foundry verzeichnete eine Unterperformance von 87,42 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sonic Foundry diskutiert, mit positiven Themen an sechs Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbringt und Sonic Foundry insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers verschafft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sonic Foundry-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,69 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,32 USD, was einen Unterschied von -53,62 Prozent bedeutet und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,32 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Sonic Foundry-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 27,78, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 53,26 aufweist, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.