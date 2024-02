Das sollten SoftBank-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Group Corp.":

Derzeit weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Softbank einen Wert von 6 auf, was bedeutet, dass die Börse 6,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Softbank zahlt. Dieser Wert liegt um 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Drahtlose Telekommunikationsdienste", welcher derzeit bei 24 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Softbank derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,01 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass die Softbank-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Softbank liegt der RSI7 aktuell bei 13,07 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und deutet ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hin, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") erzielte die Softbank-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,97 Prozent, was 4,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Jedoch liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" bei 6,51 Prozent, wobei Softbank aktuell 0,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Dennoch wird die Aktie aufgrund ihrer insgesamt guten Performance in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.