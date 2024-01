Das sollten Societe Generale-Anleger wissen!

Die Societe Generale notiert derzeit bei 24,455 EUR, was einem Plus von 7,12 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu der kurzfristigen Einschätzung "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +5,45 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV der Societe Generale beträgt 6. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist die Societe Generale aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Societe Generale als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert der Societe Generale-Aktie liegt bei 41,7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert für diesen Zeitraum beträgt 33,89, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für die Societe Generale. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um die Societe Generale. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Analytische Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt sechs positiven Signalen. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".