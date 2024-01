Das sollten Smartspace Software-Anleger wissen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Smartspace Software eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Diskussionen, wobei es an 13 Tagen eine eher neutrale Einstellung gab, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch überwiegend neutrale Nachrichten über das Unternehmen verbreitet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Smartspace Software daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 77,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 83,14 Prozent entspricht. Der Durchschnitt der jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -5,27 Prozent, und Smartspace Software liegt aktuell um 82,48 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Smartspace Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 42,46 GBP. Der letzte Schlusskurs von 70 GBP weicht somit um +64,86 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch beim Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs mit 46,69 GBP um +49,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Smartspace Software-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Bereich Dividende hat Smartspace Software mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 13.11 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche mit einer Differenz von -13 Prozent.