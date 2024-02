Das sollten Skyharbour-Anleger wissen!

Das Anleger-Sentiment für Skyharbour war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Skyharbour abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf diesen Meinungen liegt bei 0,97 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 94 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,5 CAD) entspricht. Daher erhält die Skyharbour-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Energie-Sektor liegt die Rendite von Skyharbour um 36,99 Prozent höher als der Durchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hatte eine mittlere Rendite von 1,56 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Skyharbour mit 35,43 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Dividendenverhältnis von Skyharbour beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -8,04 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Skyharbour daher mit "Schlecht".