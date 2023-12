Das sollten Sixt-Anleger wissen!

Der deutsche Autovermieter Sixt wird derzeit als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,14 liegt und damit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 26. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Sixt-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Verglichen mit anderen Unternehmen aus der "Straße und Schiene"-Branche hat Sixt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,7 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,43 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sixt-Aktie hat einen Wert von 29, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Einstufung, was zu einem Gesamt-"Gut"-Rating für Sixt führt.

