Das sollten Simply Good Foods-Anleger wissen!

Simply Good Foods wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 27,88, was einem Abstand von 32 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,95 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Simply Good Foods insgesamt 8 Analystenbewertungen, von denen die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 41,8 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 7,29 Prozent. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche hat Simply Good Foods in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,22 Prozent gezeigt, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -10,99 Prozent lag. Im Sektorvergleich liegt die Rendite jedoch 36,86 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Verbrauchsgüter"-Sektors, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (44,29 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (30,3 Punkte) deuten darauf hin, dass Simply Good Foods weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält das Simply Good Foods-Wertpapier also "Gut"- und "Neutral"-Bewertungen auf fundamentaler und technischer Basis.