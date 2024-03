Das sollten Sifco Industries-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Sifco Industries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,3 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,18 USD nur um -3,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,17 USD, und der letzte Schlusskurs von 3,18 USD weicht nur um +0,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt ab. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Sifco Industries-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,3 auf, was deutlich unter dem Branchenmittel in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt und darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Sifco Industries-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 35,84 Prozent erzielt hat, was jedoch mehr als 165 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 329,43 Prozent, während Sifco Industries mit 293,59 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im letzten Jahr als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sifco Industries-Aktie anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Sifco Industries-Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung für diesen Analysepunkt versehen.