Das sollten Siemens-Anleger wissen!

Die Aktie von Siemens hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 18,24 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 3,55 Prozent, wobei Siemens aktuell 18,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Siemens eine Dividendenrendite von 2,81 % aus, was 0,31 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Anlegerstimmung zeigt sich positiv, wobei die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Die Stimmungsanalyse ergibt eine neutrale Einschätzung, während die Optimierungsprogramme mehrheitlich positive Handelssignale zeigen und die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" bewerten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung, jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Siemens daher gute Bewertungen in den verschiedenen Kriterien und wird von der Redaktion positiv eingeschätzt.