Deshalb sollten Sie keinesfalls Wasserstoffwerte wie Linde „vergessen“! (Teil1)

Liebe Leserin, lieber Leser, es ist für mich immer wieder interessant, einen Blick in die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter zu werfen. Dabei geht es mir weniger um „soziale Interaktion“. Mich interessiert mehr, welche Themen dort aktuell „en vogue“ sind. Auffällig ist der gestiegene Anteil an Postings zum Thema „Wasserstoff“. Gemeint ist damit in der Regel „grüner Wasserstoff“, der… Hier weiterlesen