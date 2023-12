Das sollten Shinhan Financial-Anleger wissen!

Shinhan hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,4 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +3,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag Shinhan um 4,9 Prozent über dem Mittelwert und erhielt in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Shinhan in sozialen Medien überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shinhan beträgt derzeit 4,82, was 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Shinhan in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Shinhan im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 5,92 % auf, was 1,61 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt und zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.