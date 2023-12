Das sollten Shattuck Labs Inc-Anleger wissen!

Die Shattuck Labs-Aktie hat in letzter Zeit positive Entwicklungen verzeichnet, wie die technische Analyse zeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,51 USD, während der aktuelle Kurs 5,51 USD beträgt, was einer Abweichung von +119,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,22 USD unter dem aktuellen Kurs (+148,2 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Shattuck Labs-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Des Weiteren wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, was auf eine generell positive Anleger-Stimmung hindeutet. Auch die Analysten sind optimistisch und geben eine "Gut"-Bewertung für die Shattuck Labs-Aktie. Von insgesamt 2 Analystenbewertungen waren alle positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 281,13 Prozent entspricht.

Abschließend wird in der technischen Analyse der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der für die Shattuck Labs-Aktie aktuell mit einem Wert von 26,17 anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als überverkauft eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Shattuck Labs-Aktie, basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und den Analystenbewertungen.