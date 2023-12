Das sollten Shanghai No9 Department Store-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tritium DCFC Limited":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI des Shanghai Join Gut liegt bei 87,1, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 58,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Shanghai Join Gut mit 5,37 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 0,86 Prozent erzielt, während Shanghai Join Gut mit 4,51 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Shanghai Join Gut in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Bewertung von Aktienkursen wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Shanghai Join Gut aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.