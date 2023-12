Das sollten Shandong Bohai Ferry-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Bohai Ferry-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 7,39 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 9,03 CNH, was einer Steigerung um 22,19 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,89 CNH wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +14,45 Prozent bewertet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Bohai Ferry insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich in den sozialen Medien negative Veränderungen hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz über Bohai Ferry. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bohai Ferry liegt bei 48,51, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 30. Somit wird die Aktie insgesamt in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Bohai Ferry-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,07 Prozent erzielt, was 26,78 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Marine" von 0,59 Prozent, liegt Bohai Ferry aktuell um 25,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.