Das sollten ServisFirst Bancshares-Anleger wissen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen die Servisfirst Bancshares-Aktie bewertet. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt ein "Neutral"-Rating für die Servisfirst Bancshares-Aktie. Es gab keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den durchgeführten Ratings ergab, liegt bei 67 USD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,39 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 67,26 USD. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Servisfirst Bancshares-Aktie.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Servisfirst Bancshares eine Performance von -29,57 Prozent. Im Branchenvergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -27,34 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, der eine Rendite von 6,96 Prozent verzeichnete, liegt die Unterperformance sogar bei 36,53 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende, die bei 2,18 % liegt, fällt die Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,62 %) niedriger aus. Die Differenz beträgt 136,44 Prozentpunkte, wodurch sich die Bewertung "Schlecht" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Servisfirst Bancshares-Aktie hatte in den letzten 7 Tagen einen Wert von 10, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 18,2, was ebenfalls als überverkauft gilt und somit zu einer weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Servisfirst Bancshares.