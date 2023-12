Das sollten Secure Bank-Anleger wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Secure Bank liegt derzeit bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei Handelsbanken (KGV von 8,45) unterdurchschnittlich ist (ca. 49 Prozent). Gemäß fundamentalen Kriterien wird die Secure Bank daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut".

Ein wichtiger Indikator für die technische Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass die Secure Bank derzeit mit einem RSI von 17,14 als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 29,41 und unterstützt ebenfalls diese Einschätzung auf "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Ebenso blieb die Diskussionsintensität über das Unternehmen auf einem neutralen Niveau. Somit erhält die Secure Bank in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse von insgesamt 3 Bewertungen durch Analysten in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1377,5 GBP, was eine potenzielle Steigerung um 94,01 Prozent vom letzten Schlusskurs (710 GBP) bedeutet. Insgesamt erhalten die Secure Bank-Aktien somit eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.