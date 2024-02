Cosmos Machinery Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Dividendenrendite von Cosmos Machinery beträgt 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 6,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cosmos Machinery beträgt 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,42 unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich dadurch eine Unterbewertung und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat Cosmos Machinery in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,35 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -9,47 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -9,89 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Cosmos Machinery sogar 11,62 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren Unterperformance führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cosmos Machinery-Aktie liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage Basis zeigt jedoch eine Überverkauftheit der Aktie, was zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cosmos Machinery.