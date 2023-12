Das sollten Schneider Electric-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Stimmung unter den Anlegern für Schneider Electric ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Die Analyse wurde zudem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei sich 7 positive und 0 negative Signale zeigten. Auf dieser Grundlage lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten, was insgesamt zu einer positiven Anleger-Stimmung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric mit 29,16 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die "Elektrische Ausrüstung" Branche weist einen Wert von 0 auf. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Schneider Electric liegt aktuell bei 18,39 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überverkauftheit von Schneider Electric (Wert: 24,61), wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Im Vergleich zur Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Schneider Electric mit einer Rendite von 32,48 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für Schneider Electric basierend auf der Anleger-Stimmung, den fundamentalen Kriterien, dem Relative-Stärke-Index und dem Branchenvergleich Aktienkurs.