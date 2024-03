Das sollten Schaeffler-Anleger wissen!

Die Schaeffler-Aktie wird von Experten positiv bewertet, insbesondere in Bezug auf ihre Dividendenrendite, fundamentale Kriterien, technische Analyse und Performance im Vergleich zur Branchenentwicklung. Die Dividendenrendite beträgt 8,31 Prozent, was 4,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und daher von der Redaktion als "Gut" bewertet wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,61, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als "günstig" kennzeichnet. Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs über den gleitenden Durchschnittskursen liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich zur Branchenperformance konnte die Schaeffler-Aktie ebenfalls eine überdurchschnittliche Rendite erzielen und erhält daher auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Schaeffler-Aktie auf verschiedenen Ebenen, was Anleger positiv stimmen dürfte.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Schaeffler-Analyse vom 07.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Schaeffler jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Schaeffler-Analyse.

Schaeffler: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...